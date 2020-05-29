Волонтеры высадили памятную аллею в сквере возле дома ветерана в Нижнем Новгороде
Участники движения «Волонтеры Победы» благоустроили 137 дворовых территорий возле домов, в которых проживают нижегородские ветераны. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Акция «Палисадник Победы» пока продолжается. И буквально 28 мая добровольцы привели в порядок территорию сквера на улице Июльских дней в Канавине, как раз рядом с домом ветерана Великой Отечественной войны Галины Чернявиной. Женщина попросила высадить там 28 кустов барбариса, что волонтеры и сделали.
Руководитель местного отделения всероссийского движения «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина отметила, что акция «Палисадник Победы» - еще одна возможность порадовать героев войны 1941-1945 годов.
- Галина Васильевна часто гуляет по этой аллее около дома и очень любит цветущий барбарис. Мы с удовольствием выполнили ее желание. Позже мы благоустроим и дворовую территорию у дома ветерана, - рассказала активистка.
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ИСТОЧНИК KP.RU