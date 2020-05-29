Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 29 мая 2020 года: Больше всего зараженных за сутки прибавилось в Ленинском районе

29 Май 2020 2020-05-29T12:25:09+03:00

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За последние сутки число зараженных COVID-19 в Нижегородской области выросло до 9 244 человек. Большинство заболевших находятся в областном центре – по данным на 29 мая 2020 года, коронавирус подтвержден у 4 643 жителей Нижнего Новгорода.

В лидерах по районам города по-прежнему Автозавод – там опасный вирус с начала пандемии подхватили 867 человек. В Канавинском районе заразились 795 человек, в Ленинском – 755, а в Сормове – 550.

В Нижегородском районе COVID-19 подтвержден у 535 жителей, а в Советском – у 420. В Московском районе проживают 409 пациентов с коронавирусом, еще 312 – в Приоскском.

При этом за последние сутки вирус был верифицирован у 19 жителей Ленинского района – это больше, чем в остальных районах Нижнего Новгорода. Меньше всего случаев за сутки подтверждено в Нижегородском районе (7).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 9 244 человек - за последние сутки стало известно еще о 281 случае. При этом 3 508 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 89 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU