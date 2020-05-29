2020-05-29T10:24:19+03:00
Происшествия

17-летний подросток на мотоцикле устроил смертельное ДТП под Дзержинском

Сам водитель транспортного средства погиб на месте происшествия
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ГУ МВД по Нижегородской областиФото: ГУ МВД по Нижегородской области
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла произошло в Володарском районе Нижегородской области в пятницу, 29 мая 2020 года. На транспортном средстве передвигались двое подростков – один из них погиб, а второй попал в больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, трагедия случилась на 12 километре автодороги Дзержинск – Ильино. За рулем находился 17-летний подросток, который в какой-то момент не справился с управлением. Мотоцикл вылетел в кювет и перевернулся.

Сам молодой водитель моментально скончался из-за ранений, не совместимых с жизнью. А его пассажир – 16-летний молодой человек – получил серьезные травмы и был госпитализирован в ближайшую больницу.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Как выяснилось, в момент ДТП подростки были без шлемов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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