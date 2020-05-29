Более 5,6 тысячи нижегородцев сдали анализы на коронавирус за последние сутки
За минувшие сутки тесты на коронавирусную инфекцию сдали еще 5 690 нижегородцев. Всего же с начала пандемии на COVID-19 в регионе проверились 206 064 человека, сообщает пресс-служба облправительства.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, средний показатель тестирования в настоящий момент составляет 6 433,6 человека на 100 тысяч населения. По абсолютному числу исследований на коронавирус наш регион уже несколько недель остается в лидерах по стране.
При этом объемы проводимых тестирований продолжают расти. Чтобы поставить точный диагноз, один раз сдать анализы недостаточно. Если у жителей обнаруживаются симптомы COVID-19, их проверяют на наличие опасной инфекции не менее трех раз.
Напомним, на сегодняшний день тестирование на коронавирус могут проводить только 11 нижегородских лабораторий. Наибольшее количество тестов зафиксировано в Центре гигиены и эпидемиологии, Приволжском исследовательском медуниверситете и «НОЦ СПИД».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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