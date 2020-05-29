Почти 3 000 сотрудников станционарных учреждений соцобслуживания получили выплаты за работу во время пандемии

29 Май 2020 2020-05-29T09:13:04+03:00

На эти цели из федерального бюджета выделено 119 миллионов рублей

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Почти три тысячи сотрудников учреждений стационарного социального обслуживания Нижегородской области получили дополнительные стимулирующие выплаты за работу в условиях пандемии коронавируса. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на эти цели из бюджета РФ было выделено 119 миллионов рублей.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, средства были направлены на поддержку работников, которые проводят по две недели в условиях изоляции, помогая людям.

Это серьезная нагрузка, которая нуждается в дополнительной компенсации, - подчеркивает чиновник.

Всего на территории региона в настоящий момент функционируют 57 учреждений стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и 27 учреждений социального обслуживания семьи и детей. Сегодня там находятся более семи тысяч пенсионеров и более 350 детей.

В каждом из них сотрудники трудятся посменно – по две недели. Всех заступающих на дежурства проверяют на COVID-2019.

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ИСТОЧНИК KP.RU