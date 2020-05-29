Крупнейший в России образовательный центр построят в Нижнем Новгороде в 2021 году
В понедельник, 1 июня, в Нижнем Новгороде начнется строительство учебного комплекса нового формата «Школа 800». Объект будет возведен и открыт в год 800-летия приволжской столицы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Планируется, что строительство будет завершено к сентябрю 2021 года.
- Это один из ключевых объектов в инфраструктурной программе «Город 800», который станет также одним из символов грядущего юбилея, открывающего новые возможности для нижегородцев, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Благодаря новому образовательному центру в регионе будет решена проблема очередности при поступлении в школы. И не только.
- «Открытие «Школы 800» позволит исключить вторую смену обучения, создать для школьников индивидуальные образовательные траектории, предоставит доступ к возможностям современной предпрофессиональной подготовки и дополнительного образования, - добавил губернатор.
В новой школе будут обучаться более 4,5 тысячи детей. Три корпуса планируется построить на территории Нижнего Новгорода, а центр дополнительного образования появится на Бору.
Старт строительству 1 июня дадут министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент группы компаний «Просвещение» Владимир Узун.
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ИСТОЧНИК KP.RU