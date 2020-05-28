28 Май 2020 2020-05-28T19:47:32+03:00

Соответствующие изменения в бюджет региона приняло в двух чтениях областное Заксобрание

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Миллиард рублей планируется направить на переселение нижегородцев из аварийного жилфонда. Соответствующие изменения в бюджет региона приняло в двух чтениях областное Заксобрание.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, деньги выделит Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ. Ранее Фонд одобрил две заявки региона на получение денег для реализации программ переселения граждан в 2020-2021 годах, а также в 2021-2022 годах.

По информации пресс-службы областного правительства, на реализацию второго этапа (2020-2021) Нижегородская область получит 1,004 миллиарда рублей. Их хватит на расселение 1377 человек из 643 аварийных домов в 22 муниципальных образованиях.

При этом на реализацию третьего этапа области дадут 968,3 миллиона рублей. Этой суммы должно хватить на переселение 1275 человек из 503 домов в 14 муниципальных образованиях.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Нижегородская область почти в два раза перевыполнила показатели национального проекта «Жилье и городская среда» по расселению аварийного жилфонда. В текущем году местные власти собираются сосредоточиться на строительстве нового жилья по муниципальному заказу и покупку квартир у застройщиков на первичном рынке.

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ИСТОЧНИК KP.RU