Госжилинспекция оценила на «отлично» работу одной из нижегородских управляющих компаний
Специалисты областной Госжилинспекции проверили качество содержания и уборки придомовой территории на Краснозвездной улице Советского района Нижнего Новгорода, а также посмотрели, насколько хорошо дезинфицируются подъезды и детские площадки.
По словам руководителя нижегородского нагорного отдела ГЖИ Дмитрия Пыхтенкова, управляющую компанию, следящей там за порядком, можно ставить в пример.
- Дезинфекция подъездов и детских площадок проводится регулярно. Что касается благоустройства территории, то здесь тоже можно поставить оценку «отлично», - заявил специалист.
Напомним, в период пандемии коронавируса санитарная обработка мест общего пользования должна проводиться регулярно. Если это не происходит, жителям рекомендуют обращаться в свою управляющую компанию либо ТСЖ. Если никакой реакции не последует, нужно звонить в Госжилинспекцию по телефону горячей линии 430-79-19.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»