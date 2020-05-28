2020-05-28T19:09:35+03:00
Общество

Госжилинспекция оценила на «отлично» работу одной из нижегородских управляющих компаний

Специалисты проверили санобработку подъездов и общественных пространств в Советском районе
Анастасия НАЗАРОВА
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Специалисты областной Госжилинспекции проверили качество содержания и уборки придомовой территории на Краснозвездной улице Советского района Нижнего Новгорода, а также посмотрели, насколько хорошо дезинфицируются подъезды и детские площадки.

По словам руководителя нижегородского нагорного отдела ГЖИ Дмитрия Пыхтенкова, управляющую компанию, следящей там за порядком, можно ставить в пример.

- Дезинфекция подъездов и детских площадок проводится регулярно. Что касается благоустройства территории, то здесь тоже можно поставить оценку «отлично», - заявил специалист.

Напомним, в период пандемии коронавируса санитарная обработка мест общего пользования должна проводиться регулярно. Если это не происходит, жителям рекомендуют обращаться в свою управляющую компанию либо ТСЖ. Если никакой реакции не последует, нужно звонить в Госжилинспекцию по телефону горячей линии 430-79-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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