2020-05-28T18:57:24+03:00
Общество

Нижегородская область получит 1,7 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Сейчас в регионе развернуто около пяти тысяч коек, что два раза больше планируемых значений
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородская область получит 1,7 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги будут выделены из федерального бюджета, сообщил глава региона Глеб Никитин на заседании областного Заксобрания 28 мая.

При этом чиновник подчеркнул, что расходы на медицину увеличиваются и за счет регионального бюджета, на средства которого, к примеру, планируется строительство нового инфекционного корпуса больницы № 23 на Автозаводе. Его появление позволит начать полную реконструкцию инфекционного блока здравоохранения.

- Мы сможем перевести больных из старых корпусов инфекционных больниц № 8 и 9, обеспечить им комфортные условия лечения, а врачам дать все необходимое для работы. В будущем это полностью закроет потребности в койках для инфекционных больных, - уточнил губернатор.

Отметим, что сейчас в регионе - около пяти тысяч коек, что в два раза больше планируемых значений. Причем свыше половины коек свободны.

- Иногда меня спрашивают, почему, когда было несколько десятков заболевших, все закрывали, а теперь, когда около девяти тысяч больных коронавирусом, начинают снимать ограничения. Это связано именно с готовностью системы здравоохранения. Очень важно, что загрузка коечного фонда с ИВЛ, где находятся тяжелые пациенты, составляет примерно пять-семь процентов. Такой резерв дает возможность постепенно снимать ограничения, связанные с распространением COVID-19, - заключил Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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