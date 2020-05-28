В семи районах Нижнего Новгорода не будут отключать горячую воду с 1 июня

28 Май 2020 2020-05-28T17:27:07+03:00

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Сроки отключения горячей воды в Нижнем Новгороде пришлось скорректировать из-за режима самоизоляции. Так, с 1 июня ее не отключат в жилых домах Нижегородского, Советского, Приокского, Московского и Ленинского районах, а также Канавина и Сормова. Как пояснили в пресс-службе «Теплоэнерго», такое решение было принято в связи с поручением главы региона Глеба Никитина.

При этом в ресурсоснабжающей организации добавили, что график отключения горячей воды в этом году будет корректироваться исходя из эпидемиологической обстановки в Нижегородской области. За изменениями компания рекомендует следить на ее официальном сайте.

При этом ранее сообщалось, что в 2020 году сроки отключений горячей воды в Нижнем Новгороде будут сокращены: где-то воду отключат на десять дней, где-то - на 12 дней. «Комсомолка» также публиковала график отключений горячей воды в приволжской столице этим летом.

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ИСТОЧНИК KP.RU