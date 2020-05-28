2020-05-28T17:10:50+03:00
Общество

Заявления на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет подали 11 тысяч нижегородских семей

В 2020 году на пособие претендуют родители более 26 тысяч детей
Анастасия НАЗАРОВА
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Заявления на получение ежемесячной выплаты на детей от трех до семи лет в органы соцзащиты подали 11 тысяч нижегородских семей. В областном министерстве соцполитики напомнили, что в текущем году на пособие претендуют родители более 26 тысяч детей.

В подразделениях службы занятости населения Нижегородской области начался прием заявок от малоимущих семей, в которых воспитываются дети в возрасте от трех до семи лет. Они имеют право на ежемесячное пособие.

Выплачиваться эта материальная поддержка будет из федерального и областного бюджетов. В 2020 году на эти цели планируется потратить 1,2 миллиарда рублей из бюджета Федерации и свыше 456 миллионов рублей - из бюджета Нижегородской области.

В министерстве уточнили, что подать заявления в управление соцзащиты населения по месту жительства принимаются как в электронном виде - через единый портал госуслуг или портал муниципальных услуг Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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