Заявления на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет подали 11 тысяч нижегородских семей
Заявления на получение ежемесячной выплаты на детей от трех до семи лет в органы соцзащиты подали 11 тысяч нижегородских семей. В областном министерстве соцполитики напомнили, что в текущем году на пособие претендуют родители более 26 тысяч детей.
В подразделениях службы занятости населения Нижегородской области начался прием заявок от малоимущих семей, в которых воспитываются дети в возрасте от трех до семи лет. Они имеют право на ежемесячное пособие.
Выплачиваться эта материальная поддержка будет из федерального и областного бюджетов. В 2020 году на эти цели планируется потратить 1,2 миллиарда рублей из бюджета Федерации и свыше 456 миллионов рублей - из бюджета Нижегородской области.
В министерстве уточнили, что подать заявления в управление соцзащиты населения по месту жительства принимаются как в электронном виде - через единый портал госуслуг или портал муниципальных услуг Нижегородской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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