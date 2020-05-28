Медсестра обокрала коллегу и сдала ее украшения в один из нижегородских ломбардов

28 Май 2020 2020-05-28T17:12:46+03:00

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Сотрудница одного из нижегородских медцентров украла из квартиры своей коллеги деньги и золотые украшения. По информации источника «Комсомолки» в правоохранительных органах, о пропаже ценностей в полицию заявила Лариса Пятакова (имя изменено-прим.ред.) 1963 года рождения. Женщина работает медсестрой в одной из нижегородских поликлиник.

В период с 10 апреля по 13 мая, она обнаружила, что из ее шкафа пропали 112 000 рублей и ювелирные украшения: три женских золотых кольца, перстень с фианитами, мужское обручальное кольцо и золотой крест.

В ходе следствия выяснилось, что кражу 5 мая совершила Юлия Петрова (имя изменено-прим.ред.) 1998 года рождения, которая работает медсестрой в одном из медицинских центров Нижнего Новгорода. Она сдала драгоценности в ломбард «Победа» на улице Дьяконова, а деньги потратила на оплату долга в микрокредитной организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU