Пирамидальный тополь и черная бузина не прижились в парках Сормова

28 Май 2020 2020-05-28T16:25:00+03:00

Они были высажены в 2019 году в рамках программы по благоустройству

Изменить размер текста: A A

Сотрудники сормовской администрации вместе с подрядчиками проверили деревья и кустарники, высаженные в местных парках и скверах в 2019 году по программе «Формирование комфортной городской среды».

Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, из 2,7 тысячи посадок не прижилось 62: 54 березы обыкновенной, два саженца березы повислой, пирамидальный тополь, два саженца черной бузины и несколько кустарников пурпурной ивы и спиреи. Их подрядчик заменит по гарантии в ближайшее время.

По словам и. о. главы администрации Сормова Алексея Рыболовлева, муниципальный контракт предусматривал пятилетний срок гарантии на отдельные виды работы, в том числе на посадку зеленых насаждений.

- Вторая очередь благоустройства Светлоярского парка стартует летом, после определения подрядчика, - добавил чиновник.

Кстати, в Советском районе и Канавине неприжившихся деревьев и кустарников не выявлено. Скоро аналогичные проверки пройдут на Автозаводе, а также в Нижегородском и Приокском районах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU