2020-05-28T16:25:00+03:00
Общество

Пирамидальный тополь и черная бузина не прижились в парках Сормова

Они были высажены в 2019 году в рамках программы по благоустройству
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Изменить размер текста:

Сотрудники сормовской администрации вместе с подрядчиками проверили деревья и кустарники, высаженные в местных парках и скверах в 2019 году по программе «Формирование комфортной городской среды».

Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, из 2,7 тысячи посадок не прижилось 62: 54 березы обыкновенной, два саженца березы повислой, пирамидальный тополь, два саженца черной бузины и несколько кустарников пурпурной ивы и спиреи. Их подрядчик заменит по гарантии в ближайшее время.

По словам и. о. главы администрации Сормова Алексея Рыболовлева, муниципальный контракт предусматривал пятилетний срок гарантии на отдельные виды работы, в том числе на посадку зеленых насаждений.

- Вторая очередь благоустройства Светлоярского парка стартует летом, после определения подрядчика, - добавил чиновник.

Кстати, в Советском районе и Канавине неприжившихся деревьев и кустарников не выявлено. Скоро аналогичные проверки пройдут на Автозаводе, а также в Нижегородском и Приокском районах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госжилинспекция оценила на «отлично» работу одной из нижегородских управляющих компаний
Нижегородская область получит 1,7 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Когда откроют поликлиники в Нижнем Новгороде в 2020 году: Возобновление приема будет постепенным
В семи районах Нижнего Новгорода не будут отключать горячую воду с 1 июня
Заявления на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет подали 11 тысяч нижегородских семей
Медсестра обокрала коллегу и сдала ее украшения в один из нижегородских ломбардов
Пирамидальный тополь и черная бузина не прижились в парках Сормова
Парламентарии поддержали идею Глеба Никитина наградить участников борьбы с COVID-19
30-летний недострой снесли в Сормовском районе
Нижегородская область добавит 58,5 миллиона рублей на благоустройство центрального парка в Дзержинске
Бездомный мужчина попытался изнасиловать нижегородку на Ново-Сормовском кладбище
Марина Еминцева: «Все вносимые изменения в Конституцию нашей страны своевременны и актуальны»
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 28 мая 2020 года: Автозавод продолжает удерживать абсолютное лидерство
Надежда Отделкина досрочно покинула пост уполномоченного по правам человека в Нижегородской области
Нижегородская областная фармация готова обеспечить регион тестами на антитела к COVID-19