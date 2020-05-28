Пирамидальный тополь и черная бузина не прижились в парках Сормова
Сотрудники сормовской администрации вместе с подрядчиками проверили деревья и кустарники, высаженные в местных парках и скверах в 2019 году по программе «Формирование комфортной городской среды».
Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, из 2,7 тысячи посадок не прижилось 62: 54 березы обыкновенной, два саженца березы повислой, пирамидальный тополь, два саженца черной бузины и несколько кустарников пурпурной ивы и спиреи. Их подрядчик заменит по гарантии в ближайшее время.
По словам и. о. главы администрации Сормова Алексея Рыболовлева, муниципальный контракт предусматривал пятилетний срок гарантии на отдельные виды работы, в том числе на посадку зеленых насаждений.
- Вторая очередь благоустройства Светлоярского парка стартует летом, после определения подрядчика, - добавил чиновник.
Кстати, в Советском районе и Канавине неприжившихся деревьев и кустарников не выявлено. Скоро аналогичные проверки пройдут на Автозаводе, а также в Нижегородском и Приокском районах.
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ИСТОЧНИК KP.RU