2020-05-28T15:51:55+03:00
Общество

Парламентарии поддержали идею Глеба Никитина наградить участников борьбы с COVID-19

Почетного знака главы региона будут удостоены в первую очередь медики и волонтеры
Анастасия НАЗАРОВА
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Депутаты областного Заксобрания поддержали идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина наградить борцов с коронавирусом. В первую очередь Почетного знака будут удостоены медики и волонтеры, сообщили в пресс-службе облправительства.

Глава региона напомнил, что лица, борющиеся с новым смертельно опасным заболеванием, получают материальную поддержку на федеральном и региональном уровнях. Но их также следует поощрить и иными способами.

При этом чиновник уточнил, что, по предварительным данным, с зараженными коронавирусной инфекцией нижегородцами сейчас контактируют около 500 медиков и примерно четыре тысячи добровольцев. Однако с «ковидными» пациентами также работают сотрудники социальных учреждений и правоохранительных органов.

- Кто-то предпринимает серьезные усилия для поддержания работоспособности экономики в сложный период. Важно учесть вклад каждого человека, - заявил Глеб Никитин.

В свою очередь спикер регионального парламента Евгений Лебедев согласился: труд медицинских работников должен быть отмечен особым знаком.

- На заседании Заксобрания было решено установить награду для всех, кто беспристрастно и самоотверженно исполняет свой долг по службе, - сообщил депутат.

Кстати, разработка эскиза Почетного знака уже ведется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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