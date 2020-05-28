2020-05-28T14:57:47+03:00
Общество

30-летний недострой снесли в Сормовском районе

Объект был заброшен еще во времена перестройки
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Сормовском районе Нижнего Новгорода снесли недостроенный бесхозяйный дом на Планетной улице. Как сообщили в пресс-службе районной администрации, для работы привлекался гидромолот.

Здание начали возводить еще в конце 80-х годов прошлого века. Однако, по словам жителей соседних домов, во времена перестройки строительство забросили, а площадка заросла бурьяном и превратилась в свалку.

Недострой представлял собой армированное бетонное сооружение диаметром 10 метров, высотой около одного метра и шириной стенок около 70 сантиметров. Бетонное основание уже начало разрушаться. Найти владельца дома уже нереально. Рабочие начали демонтаж 26 мая.

- Чтобы установить принадлежность объекта, мы сделали запросы в самые различные инстанции: в АО «Нижегородский водоканал», комитет по управлению городским имуществом и департамент архитектуры и градостроительства администрации города Нижнего Новгорода. Сведений об этом объекте не было, - уточнил исполняющий обязанности главы администрации Сормовского района Алексей Рыболовлев.

Теперь на месте этого дома планируют построить детскую площадку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госжилинспекция оценила на «отлично» работу одной из нижегородских управляющих компаний
Нижегородская область получит 1,7 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Когда откроют поликлиники в Нижнем Новгороде в 2020 году: Возобновление приема будет постепенным
В семи районах Нижнего Новгорода не будут отключать горячую воду с 1 июня
Заявления на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет подали 11 тысяч нижегородских семей
Медсестра обокрала коллегу и сдала ее украшения в один из нижегородских ломбардов
Пирамидальный тополь и черная бузина не прижились в парках Сормова
Парламентарии поддержали идею Глеба Никитина наградить участников борьбы с COVID-19
30-летний недострой снесли в Сормовском районе
Нижегородская область добавит 58,5 миллиона рублей на благоустройство центрального парка в Дзержинске
Бездомный мужчина попытался изнасиловать нижегородку на Ново-Сормовском кладбище
Марина Еминцева: «Все вносимые изменения в Конституцию нашей страны своевременны и актуальны»
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 28 мая 2020 года: Автозавод продолжает удерживать абсолютное лидерство
Надежда Отделкина досрочно покинула пост уполномоченного по правам человека в Нижегородской области
Нижегородская областная фармация готова обеспечить регион тестами на антитела к COVID-19