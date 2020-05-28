30-летний недострой снесли в Сормовском районе
В Сормовском районе Нижнего Новгорода снесли недостроенный бесхозяйный дом на Планетной улице. Как сообщили в пресс-службе районной администрации, для работы привлекался гидромолот.
Здание начали возводить еще в конце 80-х годов прошлого века. Однако, по словам жителей соседних домов, во времена перестройки строительство забросили, а площадка заросла бурьяном и превратилась в свалку.
Недострой представлял собой армированное бетонное сооружение диаметром 10 метров, высотой около одного метра и шириной стенок около 70 сантиметров. Бетонное основание уже начало разрушаться. Найти владельца дома уже нереально. Рабочие начали демонтаж 26 мая.
- Чтобы установить принадлежность объекта, мы сделали запросы в самые различные инстанции: в АО «Нижегородский водоканал», комитет по управлению городским имуществом и департамент архитектуры и градостроительства администрации города Нижнего Новгорода. Сведений об этом объекте не было, - уточнил исполняющий обязанности главы администрации Сормовского района Алексей Рыболовлев.
Теперь на месте этого дома планируют построить детскую площадку.
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ИСТОЧНИК KP.RU