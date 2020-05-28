Нижегородская область добавит 58,5 миллиона рублей на благоустройство центрального парка в Дзержинске

28 Май 2020 2020-05-28T14:36:00+03:00

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Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области внесли изменения в бюджет на 2020 год. Согласно документу, из регионального бюджета планируется дополнительно выделить 58,5 миллиона рублей на благоустройство центрального парка в Дзержинске.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, работы на объекте ведутся в рамках проекта национального проекта «Жилье и городская среда». А начались они после того, как парк выиграл всероссийский конкурс и получил на преображение 54 миллиона рублей. Однако этого оказалось недостаточно.

- Чтобы выполнить комплексное и полное благоустройство парка, сделать его центром притяжения людей, мы приняли решение выделить дополнительные средства, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В соответствии с концепцией, в центральном парке Дзержинска будет отреставрирована входная группа, появятся амфитеатр, сцена и спортивные площадки. Кроме того, там обустроят дорожки для занятий скандинавской ходьбой, площадки для йоги, скейт-парк и памп-трек.

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ИСТОЧНИК KP.RU