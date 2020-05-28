2020-05-28T14:19:54+03:00
Происшествия

Бездомный мужчина попытался изнасиловать нижегородку на Ново-Сормовском кладбище

На днях ему вынесли приговор
Валерия ГРОМОВА
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В Нижнем Новгороде осудили бездомного мужчину, который напал на посетительницу Ново-Сормовского кладбища. Расследование проводилось по статье «Покушение на изнасилование» уголовного кодекса, сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

Инцидент произошел в середине ноября 2019 года. 32-летний подсудимый увидел молодую женщину на территории кладбища, напал на нее и попытался изнасиловать. К счастью, проходящий мимо нижегородец успел спугнуть злоумышленника.

Следователи искали спасителя женщины несколько недель. Благодаря постам в соцсетях его удалось установить и выяснить все обстоятельства случившегося. Обвиняемого задержали, однако свою вину он не признал. Постоянного места жительства у него не было.

В итоге суд приговорил его к наказанию в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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