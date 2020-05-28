Марина Еминцева: «Все вносимые изменения в Конституцию нашей страны своевременны и актуальны»

28 Май 2020 2020-05-28T13:23:59+03:00

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- Конституция Российской Федерации является основным законом нашей страны. Вносимые в отдельные статьи изменения давно назрели и ожидаемы, - считает депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Марина Еминцева.

- Поправки в Конституцию отражают современный этап жизни России, особенности экономики страны, состояние гражданского общества, международные отношения и многое другое. Это позволит не только выявлять и анализировать существующие проблемы, но и оперативно решать их - для дальнейшего развития общества и государства.

По многим важным позициям нашей жизни в тексте действующей Конституции нормы отсутствуют. Всем понятно значение сохранения нашей тысячелетней истории. Мы воспитаны на уважении к историческому прошлому, на соблюдении традиций и сохранении памяти о наших предках. Хочется, чтобы и молодое поколение придерживалось этих же принципов. Сегодня очевидцы важнейших событий двадцатого века постепенно уходят. Именно они могут достоверно передать факты, чувства и эмоции, которые им пришлось пережить в разные исторические моменты. Для меня очень важно признание исторически сложившегося государственного единства и защиты исторической правды, - отметила Марина Еминцева.

По ее мнению, «создание условий для всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития детей, воспитание патриотов и грамотных граждан своей страны - очень важный приоритет в государственной политике России».

- Сегодня воспитанием подрастающего поколения занимаются общество, государство, образовательные учреждения, но главное ребенок берет там, где его корни – в семье. Семейное воспитание составляет основу» - уверена Марина Еминцева.

- Сегодня мы все осознали, как важна забота государства о гражданах, особенно когда возникают сложные, непредвиденные обстоятельства. Поправка о защите социальных прав граждан необходима. Установление единых правовых основ системы здравоохранения, образования, нашей безопасности при применении информационных технологий, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных выплат, поддержка волонтерской деятельности, укрепление защиты семьи, охрана окружающей среды, то есть обеспечение единой социально ориентированной государственной политики вселяет в нас оптимизм и веру в улучшение жизни наших россиян. На мой взгляд, все вносимые изменения в Конституцию нашей страны своевременны и актуальны, - резюмировала Марина Еминцева.

ИСТОЧНИК KP.RU