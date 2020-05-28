Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 28 мая 2020 года: Автозавод продолжает удерживать абсолютное лидерство

28 Май 2020 2020-05-28T13:19:10+03:00

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Большинство зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области по-прежнему проживают на территории областного центра. По данным на 28 мая 2020 года, в приволжской столице зафиксировано уже 4 536 заболевших.

Как сообщает пресс-служба облправительства, лидером в антирейтинге по районам города остается Автозавод, где подтверждены 850 случаев заражения COVID-19. На втором месте располагается Канавино с 777 заболевшими, а на третьем – Ленинский район, где опасный вирус подхватили 736 жителей.

В Сормове насчитывается 539 пациентов с коронавирусом, в Нижегородском районе – 528, в Советском – 407, а в Московском – 395.

Наименьшее число зараженных зарегистрировано в Приокском районе – 304 случая.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 8 963 человек - за последние сутки стало известно еще о 228 случаях. При этом 3 260 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 84 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU