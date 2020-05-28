Надежда Отделкина досрочно покинула пост уполномоченного по правам человека в Нижегородской области

28 Май 2020 2020-05-28T13:42:52+03:00

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Надежда Отделкина, которая несколько лет занимала пост уполномоченного по правам человека в Нижегородской области, досрочно сложила свои полномочия. Ее заявление было принято депутатами Законодательного собрания региона на заседании в четверг, 28 мая 2020 года.

Согласно информации, Надежда Отделкина покинула пост по собственному желанию.

За работу ее поблагодарил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он подчеркнул, что Отделкина является примером эталонного омбудсмена.

- Сегодня много людей обращается за помощью в связи с потерей работы, доходов и с другими проблемами. Надежда Тимофеевна в это сложное время проявила себя с самой лучшей стороны. На ее плечи легла огромная работа по помощи малоимущим, сотрудничество с волонтерами и благотворительными организациями, - отметил глава региона.

Напомним, Отделкина занимала пост уполномоченного по правам ребенка в течение пяти лет - ее назначили на эту должность в начале мая 2015 года. До этого она в течение двух лет трудилась в должности уполномоченного по правам ребенка. А с 2009 по 2013 годы работала заместителем министра социальной политики Нижегородской области. В свое время она окончила Новосибирский институт инженеров водного транспорта и Нижегородский государственный университет имени Лобачевского (факультет юриспруденции).

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ИСТОЧНИК KP.RU