2020-05-28T12:38:45+03:00
Общество

Нижегородская областная фармация готова обеспечить регион тестами на антитела к COVID-19

Они не предназначены для продажи в розничной сети
Эльвира ОСИПОВА
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Государственное предприятие заключило контракт с ООО «НПО «Диагностические системы» на поставку 10 000 наборов реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-SARS-CoV-2» для выявления суммарных антител к коронавирусу методом иммуноферментного анализа. Общая сумма контракта составила 92 млн рублей.

Тест-системы, которые предназначены для использования в лабораториях и медицинских организациях, поступают на склад государственного предприятия по мере необходимости. Рамочный контракт позволяет обеспечить доступность тест-систем для лечебных и диагностических учреждений Нижегородской области: при поступлении заявки ГП НО «НОФ» имеет возможность осуществить поставку в максимально короткий срок.

Кроме того, 500 упаковок тест-систем SARS-CoV-2 Antibody Test для экспресс-анализа антител к коронавирусу иммунохроматографическим методом поступили на склад ГП НО «НОФ» 22 мая. Договор на поставку тест-систем общей стоимостью 7,7 млн рублей был заключен с фармацевтической компанией Р-Фарм. Эти тесты уже начали поступать по заявкам конечным потребителям, среди которых – медицинские учреждения Нижегородской области, а также организации и предприятия, которые хотят протестировать своих сотрудников.

Важно подчеркнуть, что данные тест-системы на антитела к COVID-19 не предназначены для продажи в розничной сети. Производители тестов подчёркивают, что результат должен всесторонне оценить врач и сделать выводы только в сочетании с другой клинической информацией.

СПРАВКА: Тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test предназначены для качественного определения содержания антител против SARS-CoV-2 в клинических образцах. Напомним, что антитела являются маркерами текущей или перенесённой инфекции. Для анализа могут быть использованы: сыворотка, плазма или цельная кровь. Результат теста определяется в течение 10-20 минут.

Наборы реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-SARS-CoV-2» представляют собой инновационную разработку, в которой инфекционная безопасность заложена в дизайн изделия. Конструкция полностью исключает возможность заражения вирусом сотрудника как в производственном, так и в лабораторном этапах жизненного цикла медицинского изделия.

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