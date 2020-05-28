Артельную и Светлоярскую улицы перекроют для движения с 1 июня

28 Май 2020 2020-05-28T11:51:00+03:00

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С восьми часов утра 1 июня 2020 года в Нижнем Новгороде будут перекрыты для движения сразу две улицы – Артельная и Светлоярская. Там будут вестись ремонтно-восстановительные работы, сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на департамент транспорта.

Участок по Артельной улице (в районе дома №7 по Салганской улице) не откроют до 25 июня. А на следующий день после этого между домами №22 и №37 на Артельной также запретят для движения, ограничения будут сняты только в 22:00 26 июля.

На Светлоярской работы будут вестись в течение двух недель – с 1 по 14 июня. Дорожники перекроют участок между домами №5 и №7.

Департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода просит местных автомобилистов быть предельно внимательными на обеих улицах и следовать указаниям дорожных знаков, которые будут установлены в зоне проведения ремонтно-восстановительных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU