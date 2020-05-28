Пассажирские предприятия, работающие на регулярных маршрутах, хотят освободить от транспортного налога

28 Май 2020 2020-05-28T11:42:30+03:00

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Правительство Нижегородской области разработало новый комплекс мер поддержки транспортных предприятий, которые в настоящий момент работают на регулярных маршрутах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Глеб Никитин предложил освободить такие компании от транспортного налога в 2020 году. По словам чиновника, это позволит сократить их расходы. А вот перевозчикам-нарушителям оплачивать этот налог все же придется.

Основная часть поддержки от Нижегородской области – это компенсация части затрат на ГСМ, оплату электроэнергии и выплату зарплаты сотрудникам транспортных компаний. Также часть средств планируется выдать за организацию бесплатного проезда медиков, силовиков, сотрудников Роспотребнадзора и волонтеров. Помимо этого, будет компенсировано приобретение дезинфицирующих средств и профилактического оборудования.

Из бюджета Нижегородской области на все это будет выделено более полумиллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU