Нижегородский бизнесмен заплатит 2,2 миллиона рублей штрафа за взятку главе Канавинского района

28 Май 2020 2020-05-28T11:23:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Нижегородский суд обязал местного бизнесмена заплатить штраф в размере 2,2 миллиона рублей за взятку, которую он дал главе Канавинского района. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, уголовное дело расследовалось по соответствующей статье и было передано в суд несколько дней назад.

При этом само преступление бизнесмен совершил еще в начале сентября прошлого года на территории рынка. По требованию главы администрации Канавина и начальника управления экономического развития администрации этого же района он передал взятку в размере 150 тысяч рублей. За это чиновник должен был предоставить ему права на проведение и участие в выставках, а также за невыявление возможных случаев нарушения законодательства в его деятельности.

Свою вину мужчина признал в полном объеме. А расследование в отношении остальных фигурантов уголовного дела - главы администрации и начальника управления районной администрации - продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU