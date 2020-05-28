Маршрутка Т-63 вернется на дороги Нижнего Новгорода 29 мая

28 Май 2020 2020-05-28T10:29:22+03:00

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Маршрутка Т-63, курсирующая по маршруту от Микрорайона Юг до улица Бориса Корнилова, вернется на дороги Нижнего Новгорода уже с 29 мая. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, временное свидетельство на обслуживание уже выдано МП «Нижегородпассажиравтотранс».

На маршруте Т-63 по-прежнему остаются работать 10 автобусов. Они будут ездить с интервалом в 15 минут. Расписание перевозчик тоже сохранил: первый рейс отправится в 5:30, а последний – в 21:30.

Билет на проезд можно будет приобрести за наличку (28 рублей) и при помощи карты (26 рублей). После того, как в городе снимут ограничения по коронавирусу, на маршруте возобновится действие проездных и льготных документов.

Напомним, министерство транспорта продолжает мониторить ситуацию с общественным транспортом. Сейчас готовится очередной пакет документов для размещения предложений перевозчикам на право обслуживания маршрутов и выдачу временных свидетельств и карт на 180 дней. Все социально значимые маршруты планируется восстановить.

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ИСТОЧНИК KP.RU