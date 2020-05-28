Родительское собрание по вопросам допобразования пройдет в Нижнем Новгороде 28 мая

28 Май 2020 2020-05-28T08:37:00+03:00

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В четверг, 28 мая 2020 года, в Нижнем Новгороде в онлайн-формате пройдет очередное родительское собрание. Как сообщили в департаменте образования, на этот раз оно будет посвящено вопросам дополнительного образования.

В мэрии напомнили, что с сентября 2019 года в рамках нацпроекта «Образование» в Нижегородской области реализуется федеральный проект «Успех каждого ребенка», направленный на персонифицированный учет и персонифицированное финансирование дополнительного образования детей. Для этого специалисты создали специальный портал «Навигатор дополнительного образования».

В ближайшие два года родителям необходимо там зарегистрироваться и получить специальный сертификат. Какой именно – зависит от того, чем планирует заниматься ребенок.

На собрании нижегородские семьи смогут узнать, зачем нужен сертификат допобразования, и обучиться процессу подачи заявок. Начало мероприятия - в 18:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU