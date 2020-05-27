Стало известно, как будет защищен от коронавируса Парад победы 24 июня

27 Май 2020 2020-05-27T23:23:02+03:00

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С огромным нетерпением вся страна ждала праздничного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И вот, наконец, стала известна дата торжества – 24 июня 2020 года. «КП» выяснила подробности подготовки к военному маршу, а также как будет защищен парад от коронавируса.

- Внушительный корпус военных врачей будет очень плотно контролировать состояние здоровья участников парада, - сообщает «КП». – При этом некоторые иногородние подразделения из тех регионов, где еще свирепствует коронавирус, будут заменены расчетами московского гарнизона и Западного военного округа. При этом все заболевшие коронавирусом будут заменены резервными участниками.

Что касается подготовки, то готовиться к этому параду войска начали еще в феврале. В течение

двух месяцев войска успели «намаршировать» 600-700 километров. За время двухмесячного перерыва едва ли они смогли растерять парадные навыки. В программе парада заявлен целый батальон легендарных танков Т-34 и премьера новых образцов техники. Сам парад продлится около полутора часов.

ИСТОЧНИК KP.RU