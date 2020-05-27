Анна Попова: «Мы выиграли время. Теперь важно удержать результат»

27 Май 2020 2020-05-27T23:03:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Россия начала готовиться к эпидемии заранее, благодаря чему выиграла время. Об этом заявила главный санитарный врач России Анна Попова.

- У нас первые инфицированные появились в начале марта, когда темпы прироста новых случаев заболевания были очень медленными, - цитирует «КП» Анну Попову. – Фактически в начале года Россия оказалась между тремя очагами заболевания на границах: Китаем, Ираном и Европой. В то время было очень своевременно принято решение о закрытии границ. Мы отнеслись к этой ситуации со всей серьезностью. Россия одна из немногих стран, которая сработала на опережение. Приоритетом стало – сохранение жизни людей.

По словам Анны Поповой, сейчас страна находится уже в позитивной точке. Однако говорить об этом следует пока очень осторожно.

- Если мы будем действовать правильно, то уже в начале лета может рассчитывать на успех, - уверена Анна Попова. – Но для этого очень важно соблюдать все те рекомендации, которые были даны.

ИСТОЧНИК KP.RU