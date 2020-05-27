В России у кошки обнаружили коронавирус, но человек заразиться от нее не может

27 Май 2020 2020-05-27T22:22:12+03:00

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Несмотря на то, что в организме кошки обнаружен коронавирус, заразиться от нее человек не может. В этом уверен заслуженный ветеринарный врач РФ, президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа.

- На сегодняшний день нет ни одного научно доказанного случая передачи данного вируса от собаки или кошки к человеку, - цитирует «КП» Сергея Середу. – Обнаружили вирус. Это совершенно ничего не значит.

Важно понимать, что в результате исследований вирус был обнаружен в организме кошки. Но заразиться от нее человек не может. Исследователи говорят о том, что животное с этим вирусом, является биологическим типом.

- Что касается остальных домашних животных, то по ним данных нет, - пояснил Сергей Середа. – Да, мировое сообщество ведет мониторинг и анализирует новые данные. Но данных об этом нет. Поэтому я хочу заверить всех владельцев домашних животных, что причин для беспокойства нет. Радуйтесь тому, что вы живете рядом со своими любимыми питомцами. Любите их, вот и все!

ИСТОЧНИК KP.RU