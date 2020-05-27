Николай Филатов: «Дополнительного пика коронавируса в регионах не будет»

27 Май 2020 2020-05-27T21:59:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже две недели разница между количеством выявленных и обследованных увеличивается. А значит, вирус становится труднее найти, что является благоприятным фактором. К такому выводу пришел бывший санитарный врач Москвы Николай Филатов.

- К сожалению, одновременно с этим у нас выросла летальность – сейчас она составляет 1%. Это плохой показатель, - цитирует «КП» Николая Филатова. – Это говорит о том, что мы пока не умеем лечить коронавирусную инфекцию. Если же говорить о самом эпидемическом процессе, то не стоит сравнивать себя с другими странами, так как везде существуют свои подходы.

Вместе с тем, по мнению медика, никакого дополнительного пика коронавируса в российских регионах не будет.

- Пик закончится в Москве. Он начался в Москве и закончится в Москве, - уверен Николай Филатов. – Главный фактор распространения капельных инфекций –это скученность и плотность населения. У нас второго такого региона в России нет. Даже Санкт-Петербург по плотности намного уступает.

Напомним, за минувшие сутки на территории России было выявлено 8338 новых случаев заболевания коронавирусом. Это меньше, чем было выявлено накануне. По сути, цифры сейчас держатся на уровне 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU