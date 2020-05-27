Муниципалитетам рекомендовано рассмотреть вопрос об открытии детсадов

27 Май 2020 2020-05-27T21:23:51+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рекомендовал главам местного самоуправления районов рассмотреть возможность открытия детских садов. Соответствующее поручение им было дано в ходе совещания с главой региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Нам поступает много жалоб от родителей из районов области, которым весьма сложно отдать ребенка в детский сад, - пояснил Глеб Никитин. – Понятно, что решения принимать нужно исходя из эпидемиологической обстановки. Там, где были выявлены лишь единичные случаи заражения и ситуация улучшается, на заседаниях оперативных штабов нужно рассмотреть вопрос об открытии дошкольных учреждений. Правда, предварительно этот вопрос нужно всесторонне обсудить вопрос с главным санитарным врачом района.

Одновременно с этим областные власти рекомендуют рассмотреть вопрос об открытии учреждений дополнительного образования.

- Мы бы рекомендовали им разрешить деятельность в режиме ограниченного посещения, - отметил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин. – Зачастую эти учреждения посещают дети с особенными образовательными потребностями. Поэтому их подготовка к школе так важна.

ИСТОЧНИК KP.RU