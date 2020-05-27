В Нижегородской области вдвое увеличится производство приборов для обеззараживания воздуха

27 Май 2020 2020-05-27T21:02:00+03:00

На эти цели нижегородские предприятия получат 414 миллионов рублей

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Свыше 400 миллионов рублей будет выделено двум нижегородским предприятиям на расширение производства бактерицидных рециркуляторов и кварцевых ультрафиолетовых облучателей. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

- Сразу двум нижегородским предприятиям одобрены государственные займы под % годовых по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям», - отметил Андрей Саносян. – В частности, завод имени Петровского получит почти 280 миллионов рублей, а ГЗАС имени Попова – 134 миллиона рублей. На последний эти средства уже поступили. Сейчас предприятие занимается закупкой необходимого оборудования. В скором времени деньги будут перечислены и заводу имени Петровского.

По словам заместителя губернатора, оба эти предприятия помогают обеспечить регион приборами, необходимыми для борьбы с эпидемиологическими заболеваниями.

- Пандемия коронавируса продемонстрировала нашу зависимость от импорта медицинского оборудования, - напомнил Андрей Саносян. – Пандемия пройдет, но качественное отечественное медицинское оборудование нам будет по-прежнему необходимо. Нужно защитить от инфекций все предприятия, социальные учреждения и школы. По самым скромным подсчетам, объем продаж на этих двух заводах до конца 2021 года достигнет 5,4 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU