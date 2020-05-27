520 тысяч квадратных метров жилья ввели в Нижегородской области в 2020 году

27 Май 2020 2020-05-27T20:26:53+03:00

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Нижегородская область по итогам прошедших четырех месяцев 2020 года вошла в число регионов, лидирующих по темпам и объемам ввода жилья в эксплуатацию. За это время в регионе было введено 520 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщил и.о. министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

- Чтобы достичь показателей, заявленных в национальном проекте «Жилье и городская среда», в Нижегородской области был создан штаб по градостроительному развитию, - сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. – В нем аккумулируется информация обо всех строящихся домах на территории региона, а также о тех домах, которые еще только планируется построить. Одновременно с этим по поручению губернатора мы оказываем содействие застройщикам по тем вопросам, которые зависят от действий областных властей. Кроме того, мы ведем мониторинг работы предприятий, занимающихся производством строительных материалов. Благодаря этому удается достичь бесперебойных поставок.

По словам Сергей Морозова, в связи с введенными ограничениями покупательская способность нижегородцев снизилась. Однако темпы строительства по-прежнему остались на высоком уровне.

- Даже в этот сложный период мы практически не останавливали строительство, - отметил заместитель губернатора. – Мы понимаем, что строительная отрасль является одним из драйверов экономического развития региона.

И это дало свои результаты – с начала года в Нижегородской области было введено в эксплуатацию 520 тысяч квадратных метров жилья. Это на 15,5% выше показателей прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU