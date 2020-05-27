Глеб Никитин поздравил Татарстан со столетием

27 Май 2020 2020-05-27T19:59:52+03:00

По словам главы региона, Татарстан сейчас является для Нижегородской области одним из основных партнеров

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин от лица всех жителей региона поздравил Республику Татарстан со столетием. Соответствующее поздравление он направил главе Татарстана Рустаму Минниханову.

- 27 мая исполнилось ровно сто лет со дня образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики, - напомнил Глеб Никитин. – За это время республика достигла больших успехов. В частности, здесь сделано очень многое для установлений доброжелательных отношений между представителями разных национальностей и конфессий. Также в республике удалось достичь высокого уровня жизни населения. И в этот день я желаю всем жителям Татарстана благополучия и трудовых успехов на благо своего региона.

К слову, для Нижегородской области Республика Татарстан является одним из ключевых межрегиональных партнеров.

- Между нашими регионами заключены соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве, - напомнил Глеб Никитин. – Я рассчитываю, что сразу после окончания ограничений по коронавирусу мы продолжим это взаимодействие.

ИСТОЧНИК KP.RU