2020-05-27T19:59:52+03:00
Общество

Глеб Никитин поздравил Татарстан со столетием

По словам главы региона, Татарстан сейчас является для Нижегородской области одним из основных партнеров
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин от лица всех жителей региона поздравил Республику Татарстан со столетием. Соответствующее поздравление он направил главе Татарстана Рустаму Минниханову.

- 27 мая исполнилось ровно сто лет со дня образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики, - напомнил Глеб Никитин. – За это время республика достигла больших успехов. В частности, здесь сделано очень многое для установлений доброжелательных отношений между представителями разных национальностей и конфессий. Также в республике удалось достичь высокого уровня жизни населения. И в этот день я желаю всем жителям Татарстана благополучия и трудовых успехов на благо своего региона.

К слову, для Нижегородской области Республика Татарстан является одним из ключевых межрегиональных партнеров.

- Между нашими регионами заключены соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве, - напомнил Глеб Никитин. – Я рассчитываю, что сразу после окончания ограничений по коронавирусу мы продолжим это взаимодействие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24