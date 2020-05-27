Региональные выплаты будут назначены среднему медперсоналу, проводящему КТ-обследования больных коронавирусом

27 Май 2020 2020-05-27T19:47:01+03:00

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В Нижегородской области будут организованы региональные выплаты среднему медицинскому персоналу, которые проводят КТ-обследования пациентов с коронавирусом. Соответствующее поручение дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Диагностические учреждения хоть и не относятся к стационарам, но проводят КТ-обследование пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусом, - отметил Глеб Никитин. – Учитывая, что они тоже контактировали с больными в ежедневном круглосуточном режиме, они тоже должны получить доплаты

Глава региона напомнил, что все сотрудники, проводящие КТ-обследование, ранее получили федеральные надбавки. Однако они не распространяются на средний медицинский персонал, которые проводили КТ-обследования амбулаторно.

- В связи с этим мы решили назначить выплаты таким специалистам из регионального бюджета, - пояснил Глеб Никитин. – Эти суммы будут соответствовать тем, которые получил средний медперсонал, работающий на скорой помощи.

К слову, на сегодняшний день стимулирующие выплаты медицинским сотрудникам в Нижегородской области перечислены в сумме 340 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU