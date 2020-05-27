27 Май 2020 2020-05-27T19:27:00+03:00

На приобретение оборудования для этого зала было выделено 5,7 миллиона рублей

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В рамках национального проекта «Культура» в Заволжье открылся крупнейший виртуальный концертный зал. 26 мая состоялось его официальное открытие. Мероприятие прошло в онлайн-формате. Теперь жители Заволжья могут слушать концерты в режиме онлайн или в записи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Виртуальный концертный зал стал самым крупным в Нижегородской области, - отметил глава региона Глеб Никитин. – Он рассчитан на 450 мест. Теперь у нижегородцев есть возможность, не покидая свой населенный пункт, побывать на концертах самых выдающихся мировых музыкантов. Таким образом, культура становится доступной для всех.

Напомним, из федерального бюджета на покупку музыкального и проекционного оборудования для этого зала было выделено 5,7 миллиона рублей. В прошлом году подобные виртуальные концертные залы уже открылись в Шахунье и Чкаловске.

- Стоит отметить, что здесь будут идти не только концерты, но и важные учебные программы и мастер-классы для учащихся музыкальных школ, - пояснил Глеб Никитин. – Их будут вести ведущие музыканты России.

ИСТОЧНИК KP.RU