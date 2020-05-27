2020-05-27T18:25:33+03:00
Общество

Для нижегородских школьников проведут «Инженерные каникулы онлайн»

Организаторами мероприятий станут детские технопарки «Кванториум»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

Детские технопарки «Кванториум Нижний Новгород» и «Кванториум ГАЗ» проведут для нижегородских школьников «Инженерные каникулы онлайн». Эти мероприятия пройдут с 1 по 19 июня. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

- Принять участие в этих мероприятиях смогут все желающие в возрасте от 7 до 17 лет, - рассказывают в регионально министерстве образования. – Здесь их ждут мастер-классы, гуру-лекции и множество интересных домашних заданий. Чтобы стать участником проекта, достаточно иметь смартфон или компьютер и час свободного времени в день.

По данным министерства, школьники смогут с пользой провести время и узнать много нового от наставников и спикеров. Также здесь можно будет получить сертификаты и выиграть подарки.

Напомним, детские технопарки «Кванториум» предназначены для дополнительного образования школьников, имеющих склонность к научно-техническим дисциплинам. В течение ближайших двух лет в регионе планируется открыть еще три стационарных и шесть мобильных технопарков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижегородской области в этом году начнут строить 20 детских садов
Для нижегородских школьников проведут «Инженерные каникулы онлайн»
Глеб Никитин призвал мобилизоваться для своевременной реализации нацпроектов
ЛУКОЙЛ поддержал благотворительный проект «Всем Нижним»
В избиркоме Нижнего Новгорода появилось вакантное место
В Нижегородской области перенесут и сократят сроки отключения горячей воды
Международный форум «Великие реки – 2020» открылся в Нижегородской области
Более 30 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют на Автозаводе до конца октября
Александр Брод: «Более 100 тысяч россиян зарегистрированы в качестве общественных наблюдателей на голосовании по поправкам в Конституцию»
«Карашев колодец» благоустроят в селе Спасское в этом году
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 27 мая 2020 года: на Автозаводе уже более 800 зараженных
15-летний школьник из Канавина обокрал сверстников, оскорбивших мать его друга в соцсетях
Более 1100 транспортных средств было проверено на въезде в Нижегородскую область за сутки
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 27 мая 2020 года выросло до 3187 человек
Нижегородские депутаты ознакомились с проектом реконструкции парка «Швейцария»
Еще 6,2 тысячи нижегородцев сдали тесты на коронавирус за последние сутки
Девятиклассник на питбайке погиб в жутком ДТП в Кстове
Пятый «Валдай» спустили на воду в Нижегородской области
Карантин снят еще в одном населенном пункте Нижегородской области
ЕСПЧ присудил нижегородской пенсионерке компенсацию в 5 тысяч евро
Алексей Мозалев назначен заместителем министра здравоохранения Нижегородской области
Глеб Никитин рассказал, когда виделся с заболевшим коронавирусом Павлом Солодким