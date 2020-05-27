Для нижегородских школьников проведут «Инженерные каникулы онлайн»

27 Май 2020 2020-05-27T18:25:33+03:00

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Детские технопарки «Кванториум Нижний Новгород» и «Кванториум ГАЗ» проведут для нижегородских школьников «Инженерные каникулы онлайн». Эти мероприятия пройдут с 1 по 19 июня. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

- Принять участие в этих мероприятиях смогут все желающие в возрасте от 7 до 17 лет, - рассказывают в регионально министерстве образования. – Здесь их ждут мастер-классы, гуру-лекции и множество интересных домашних заданий. Чтобы стать участником проекта, достаточно иметь смартфон или компьютер и час свободного времени в день.

По данным министерства, школьники смогут с пользой провести время и узнать много нового от наставников и спикеров. Также здесь можно будет получить сертификаты и выиграть подарки.

Напомним, детские технопарки «Кванториум» предназначены для дополнительного образования школьников, имеющих склонность к научно-техническим дисциплинам. В течение ближайших двух лет в регионе планируется открыть еще три стационарных и шесть мобильных технопарков.

ИСТОЧНИК KP.RU