2020-05-27T16:40:03+03:00
Общество

Глеб Никитин призвал мобилизоваться для своевременной реализации нацпроектов

В этом году на их реализацию будет направлено 30,9 миллиарда рублей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Главной темой сегодняшнего заседания губернатора Нижегородской области с главами районных муниципалитетов стала реализация национальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Сейчас начинается самая активная фаза для проведения работ, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Даже в нынешних условиях нельзя забывать о реализации национальных проектов. Тем более что у нас есть все возможности для грамотной организации процессов, к примеру, в той же сфере строительства.

Глава региона поручил руководству муниципалитетов взять под личный контроль все те мероприятия, которые реализуются в районах Нижегородской области.

- На большинстве объектов работы были начаты еще в прошлом году, - напомнил Глеб Никитин. – Поэтому сейчас нам нужно максимально мобилизоваться для реализации всех заявленных проектов.

Кстати, по словам министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игоря Норенкова, на реализацию нацпроектов в этом году будет направлено 30,9 миллиарда рублей. Из них 10,2 миллиарда рублей – это средства областного бюджета, а остальные 20,7 миллиарда рублей будут выделены из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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