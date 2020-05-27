ЛУКОЙЛ поддержал благотворительный проект «Всем Нижним»

27 Май 2020 2020-05-27T16:24:12+03:00

Проект направлен на создание условий для оказания взаимопомощи горожанами в период пандемии коронавируса

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Социальный проект «Всем Нижним» стартовал 22 апреля 2020 года по инициативе территориальных общественных самоуправлений и при поддержке городской администрации. Проект направлен на создание условий для оказания взаимопомощи горожанами в период пандемии коронавируса, а в качестве оператора выступила АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода».

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») стало партнером данного проекта.

- Для ЛУКОЙЛа практика поддержки социально значимых проектов не новая. Мы поддерживаем социальные инициативы в каждом регионе присутствия Компании. Важно отметить, что в сложившейся ситуации поддержка особенно важна, тем более, если она нужна многодетным семьям. Именно поэтому мы решили присоединиться к проекту «Всем Нижним»,- отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.

Напомним, что на территории Нижегородской области продолжается прием заявок на Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Цель Конкурса – поддержка проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных проблем территорий, создание условий для увеличения числа активных граждан и организаций, способных реализовать яркие социальные идеи в своем регионе, а также повышение эффективности благотворительной помощи.

В этом году помимо традиционных номинаций «Духовность и культура», «Экология», «Спорт» учреждена номинация «Великий подвиг», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Заявки от некоммерческих организаций и муниципальных образований принимаются в срок до 15 июня 2020 года включительно почтовыми отправлениями по адресу: 607650, Нижегородская область, район Кстовский, город Кстово, шоссе Центральное (Промышленный район), дом 9.

Оргкоординатор Конкурса в Нижегородском регионе – Центр общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (электронная почта pr-nnos@lukoil.com., телефон: (83145) 5- 50-58).

С Положением, условиями и иной информацией о проведении Конкурса можно ознакомиться на официальной странице ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» сайта (Раздел «Ответственность»).