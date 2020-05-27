2020-05-27T16:10:34+03:00
Политика

В избиркоме Нижнего Новгорода появилось вакантное место

Сейчас начат прием заявлений на освободившееся место
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В избирательной комиссии Нижнего Новгорода появилось вакантное место после того, как член избиркома с правом решающего голоса Нина Захарова подала заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

- На прошедшем 27 мая заседании городской думы было принято заявление о досрочном сложении полномочий члена избирательной комиссии Нины Захаровой, - говорится в сообщении. – Она была назначена на этот пост по предложению областной избирательной комиссии. Одновременно с этим городская дума объявила о приеме предложений от кандидатов на вакантное место в избиркоме.

Как говорится в сообщении думы Нижнего Новгорода, заявления будут приниматься в течение 15 дней. Своих кандидатов могут выставить политические партии, собрания избирателей и общественные объединения. Новый член избирательной комиссии должен быть выбран и утвержден на заседании городской думы в июне 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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