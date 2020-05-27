2020-05-27T15:40:52+03:00
Общество

В Нижегородской области перенесут и сократят сроки отключения горячей воды

Соответствующее поручение дал губернатор Нижегородской области
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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До июня остаются считанные дни, и это время традиционно считается началом плановых отключений горячей воды. Однако в этом году сроки могут быть пересмотрены. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Сейчас поступает большое количество жалоб от жителей в связи с предстоящим отключением горячей воды, - рассказал на совещании с главами МСУ глава региона Глеб Никитин. – Нельзя забывать, что многие нижегородцы продолжают оставаться на самоизоляции. Поэтому необходимо перенести и максимально сократить сроки отключения горячего водоснабжения. Это нужно сделать без ущерба для подготовки к отопительному сезону.

По поручению главы региона, данный вопрос должен быть отработан во всех муниципалитетах. Одновременно с этим в регионе были изменены сроки пробных пусков тепла – они должны быть завершены к 15 сентября.

- Главы районов области должны сосредоточить свое внимание на подготовке этих объектов, - отметил Глеб Никитин. – Все пробные топки должны быть завершены в установленный срок. Обычно с 15 сентября мы эту работу только начинали, а теперь все работы к этой дате должны быть завершены.

Напомним, ранее мы публиковали график отключения горячей воды в Нижнем Новгороде. Здесь можно уточнить все сроки по своему адресу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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