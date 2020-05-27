Международный форум «Великие реки – 2020» открылся в Нижегородской области

27 Май 2020 2020-05-27T14:06:45+03:00

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В среду, 27 мая 2020 года, в Нижегородской области состоялось открытие международного научно-промышленного форума «Великие реки – 2020». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, из-за коронавируса и режима самоизоляции мероприятие в этом году пройдет в онлайн-формате.

С приветственным словом перед участниками сегодня выступил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров. Он отметил, что актуальность форума сохранилась несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, что очень важно.

- Более чем двадцатилетний опыт проведения «Великих рек» дает уверенность в том, что в Нижегородской области может быть успешно проведен и международный экологический саммит, который станет площадкой для многочисленных дискуссий по актуальным экологическим проблемам с поиском и последующей реализацией эффективных решений, - добавил министр.

Мероприятия форума будут проходить с 27 по 29 мая. Основная тема в этом году – устойчивое развитие регионов в бассейнах великих рек. За пару дней состоятся семь лекций, 17 подсекций, а также три круглых стола. Они будут посвящены мероприятиям, реализуемым в рамках национального проекта «Экология», а также экологической и техносферной безопасности в бассейнах великих рек.

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ИСТОЧНИК KP.RU