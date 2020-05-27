Более 30 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют на Автозаводе до конца октября
Более 30 тысяч квадратных метров дорожного покрытия будет отремонтировано в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в 2020 году. Как сообщили в пресс-службе мэрии, треть работ должны быть выполнена уже к концу июня.
В целом же ремонт будет проводиться до конца октября. На эти цели выделят 28 миллионов рублей.
По данным на 27 мая, работы уже выполнены на улице Челюскинцев, пересечении улицы Ватутина и проспекта Ильича. Кроме того, проведено фрезерование на улицах Газовская, Дружаева и Керженская.
В ближайшие дни подрядчик начнет делать дороги по следующим адресам:
- проезд вдоль школы № 125,
- тротуар к больнице № 23,
- въезд к детскому саду № 18,
- тротуар по улице Минеева (вдоль дома 35),
- тротуар вдоль дороги дублера Южного шоссе,
- въезд к дому 33 по улице Мончегорская,
- въезд с улицы Коломенская к дому 10,
- проезд от улицы Школьная до улицы Челюскинцев,
- трамвайный переезд по улице Янки Купалы.
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ИСТОЧНИК KP.RU