Более 30 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют на Автозаводе до конца октября

27 Май 2020 2020-05-27T13:51:12+03:00

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Более 30 тысяч квадратных метров дорожного покрытия будет отремонтировано в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в 2020 году. Как сообщили в пресс-службе мэрии, треть работ должны быть выполнена уже к концу июня.

В целом же ремонт будет проводиться до конца октября. На эти цели выделят 28 миллионов рублей.

По данным на 27 мая, работы уже выполнены на улице Челюскинцев, пересечении улицы Ватутина и проспекта Ильича. Кроме того, проведено фрезерование на улицах Газовская, Дружаева и Керженская.

В ближайшие дни подрядчик начнет делать дороги по следующим адресам:

- проезд вдоль школы № 125,

- тротуар к больнице № 23,

- въезд к детскому саду № 18,

- тротуар по улице Минеева (вдоль дома 35),

- тротуар вдоль дороги дублера Южного шоссе,

- въезд к дому 33 по улице Мончегорская,

- въезд с улицы Коломенская к дому 10,

- проезд от улицы Школьная до улицы Челюскинцев,

- трамвайный переезд по улице Янки Купалы.

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ИСТОЧНИК KP.RU