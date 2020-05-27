2020-05-27T13:51:12+03:00
Общество

Более 30 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют на Автозаводе до конца октября

Треть работ планируют завершить к июлю
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 30 тысяч квадратных метров дорожного покрытия будет отремонтировано в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в 2020 году. Как сообщили в пресс-службе мэрии, треть работ должны быть выполнена уже к концу июня.

В целом же ремонт будет проводиться до конца октября. На эти цели выделят 28 миллионов рублей.

По данным на 27 мая, работы уже выполнены на улице Челюскинцев, пересечении улицы Ватутина и проспекта Ильича. Кроме того, проведено фрезерование на улицах Газовская, Дружаева и Керженская.

В ближайшие дни подрядчик начнет делать дороги по следующим адресам:

- проезд вдоль школы № 125,

- тротуар к больнице № 23,

- въезд к детскому саду № 18,

- тротуар по улице Минеева (вдоль дома 35),

- тротуар вдоль дороги дублера Южного шоссе,

- въезд к дому 33 по улице Мончегорская,

- въезд с улицы Коломенская к дому 10,

- проезд от улицы Школьная до улицы Челюскинцев,

- трамвайный переезд по улице Янки Купалы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Международный форум «Великие реки – 2020» открылся в Нижегородской области
Более 30 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют на Автозаводе до конца октября
Александр Брод: «Более 100 тысяч россиян зарегистрированы в качестве общественных наблюдателей на голосовании по поправкам в Конституцию»
«Карашев колодец» благоустроят в селе Спасское в этом году
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 27 мая 2020 года: на Автозаводе уже более 800 зараженных
15-летний школьник из Канавина обокрал сверстников, оскорбивших мать его друга в соцсетях
Более 1100 транспортных средств было проверено на въезде в Нижегородскую область за сутки
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 27 мая 2020 года выросло до 3187 человек
Нижегородские депутаты ознакомились с проектом реконструкции парка «Швейцария»
Еще 6,2 тысячи нижегородцев сдали тесты на коронавирус за последние сутки
Девятиклассник на питбайке погиб в жутком ДТП в Кстове
Пятый «Валдай» спустили на воду в Нижегородской области
Карантин снят еще в одном населенном пункте Нижегородской области
ЕСПЧ присудил нижегородской пенсионерке компенсацию в 5 тысяч евро
Алексей Мозалев назначен заместителем министра здравоохранения Нижегородской области
Глеб Никитин рассказал, когда виделся с заболевшим коронавирусом Павлом Солодким