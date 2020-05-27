Александр Брод: «Более 100 тысяч россиян зарегистрированы в качестве общественных наблюдателей на голосовании по поправкам в Конституцию»

27 Май 2020 2020-05-27T13:28:41+03:00

В Нижегородской области на избирательных участках будут работать от 4 до 10 общественных наблюдателей

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«Общественное наблюдение как инструмент легитимации Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ: инновации и технологии в условиях ограничительных мер» - эту тему обсудили участники круглого стола, состоявшегося в Общественной палате Нижегородской области при участии ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

В мероприятии принял участие сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

- Общественная палата РФ и региональные Общественные палаты наделены правом принимать предложения по кандидатурам потенциальных наблюдателей и решения об их назначении. Система набора наблюдателей максимально прозрачна и включает в себя всех граждан, которые в индивидуальном порядке могут зарегистрироваться в качестве наблюдателей.

К середине мая в России зарегистрировано более 100 тысяч кандидатур для назначения наблюдателями на Общероссийском голосовании по одобрению изменений в Конституцию РФ. Кроме этого, Общественная палата РФ заключила соглашения с представителями 12 политических партий, которые вправе внести свои предложения по кандидатурам.

В день голосования фонд «Независимый общественный мониторинг» будет работать с регионами, связываться экспертами и наблюдателями, чтобы понимать ситуацию на местах», - рассказал Александр Брод.

Как именно будет организована работа общественных наблюдателей на избирательных участках в Нижегородской области, пояснила Валентина Цывова, член Общественной палаты России, руководитель рабочей группы Общественной палаты Нижегородской области по мониторингу реализации избирательных прав.

- В Нижегородской области уже ведется активная подготовка к общероссийскому голосованию. Наша задача – не допустить махинаций, подтасовок, повысить доверие жителей к процессу голосования. Мы просчитали оптимальное количество общественных наблюдателей на избирательном участке: от 4 до 10 человек, в зависимости от количества прикрепленных к участку избирателей. В настоящее время согласуется график проведения информационно-методических семинаров для общественных наблюдателей, в основе которых лежат «золотые стандарты» общественного наблюдателя, разработанные Общественной палатой России. К проведению семинаров привлекаются специалисты в области права, - сообщила Валентина Цывова.

ИСТОЧНИК KP.RU