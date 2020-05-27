«Карашев колодец» благоустроят в селе Спасское в этом году

27 Май 2020 2020-05-27T13:04:50+03:00

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В 2020 году в селе Спасское Нижегородской области будет благоустроен «Карашев колодец». Это историческая территория на Рабочей улице, где находятся святой источник и купель с крестом. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, работы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» уже начались.

Объект, который будет облагорожен в этом году, жители Спасского выбрали сами.

- Это место является священным, паломники приходят сюда к святому источнику. Особенно многолюдно здесь на Крещение. Ценно, что места с такой богатой историей не забываются, и сами жители заинтересованы в их сохранении и облагораживании, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По плану, на территории «Карашаева колодца» будут благоустроены площадки на трех уровнях. При этом работы разделены на два этапа. Первый включает в себя обустройство железной лестницы, смотровой площадки, установку освещения и лавочек, а также проведение видеонаблюдения и Wi-Fi. На это направят 3,9 миллиона рублей.

А в рамках второго этапа на смотровой площадке будет установлена подзорная труба и построен мост через речку Лазутка.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Нижегородской области будут благоустроены более 100 общественных пространств на сумму 1,2 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU