2020-05-27T11:54:02+03:00
Общество

15-летний школьник из Канавина обокрал сверстников, оскорбивших мать его друга в соцсетях

В обстоятельствах сейчас разбираются следователи
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям «Вымогательство» и «Грабеж» в отношении 15-летнего школьника из Канавинского района Нижнего Новгорода, который напал на своих сверстников. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, инцидент произошел еще в феврале.

Как выяснилось в ходе следствия, подросток похитил у своего знакомого телефон стоимостью более шести тысяч рублей, а у второго потребовал денег, предварительно ударив. Сам школьник рассказал правоохранителям, что напал на ребят из-за того, что один из них оскорбил мать его друга в социальной сети.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняют следователи.

Ранее мы сообщали, что страшное ДТП, произошедшее 26 мая в Кстове, унесло жизнь 16-летнего подростка. Девятиклассник ехал на питбайке, а во время обгона не убедился в безопасности маневра и протаранил иномарку. После этого мотоцикл отбросило в столб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Международный форум «Великие реки – 2020» открылся в Нижегородской области
Более 30 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют на Автозаводе до конца октября
Александр Брод: «Более 100 тысяч россиян зарегистрированы в качестве общественных наблюдателей на голосовании по поправкам в Конституцию»
«Карашев колодец» благоустроят в селе Спасское в этом году
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 27 мая 2020 года: на Автозаводе уже более 800 зараженных
15-летний школьник из Канавина обокрал сверстников, оскорбивших мать его друга в соцсетях
Более 1100 транспортных средств было проверено на въезде в Нижегородскую область за сутки
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 27 мая 2020 года выросло до 3187 человек
Нижегородские депутаты ознакомились с проектом реконструкции парка «Швейцария»
Еще 6,2 тысячи нижегородцев сдали тесты на коронавирус за последние сутки
Девятиклассник на питбайке погиб в жутком ДТП в Кстове
Пятый «Валдай» спустили на воду в Нижегородской области
Карантин снят еще в одном населенном пункте Нижегородской области
ЕСПЧ присудил нижегородской пенсионерке компенсацию в 5 тысяч евро
Алексей Мозалев назначен заместителем министра здравоохранения Нижегородской области
Глеб Никитин рассказал, когда виделся с заболевшим коронавирусом Павлом Солодким