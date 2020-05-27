15-летний школьник из Канавина обокрал сверстников, оскорбивших мать его друга в соцсетях

27 Май 2020 2020-05-27T11:54:02+03:00

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Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям «Вымогательство» и «Грабеж» в отношении 15-летнего школьника из Канавинского района Нижнего Новгорода, который напал на своих сверстников. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, инцидент произошел еще в феврале.

Как выяснилось в ходе следствия, подросток похитил у своего знакомого телефон стоимостью более шести тысяч рублей, а у второго потребовал денег, предварительно ударив. Сам школьник рассказал правоохранителям, что напал на ребят из-за того, что один из них оскорбил мать его друга в социальной сети.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняют следователи.

Ранее мы сообщали, что страшное ДТП, произошедшее 26 мая в Кстове, унесло жизнь 16-летнего подростка. Девятиклассник ехал на питбайке, а во время обгона не убедился в безопасности маневра и протаранил иномарку. После этого мотоцикл отбросило в столб.

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ИСТОЧНИК KP.RU