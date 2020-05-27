Более 1100 транспортных средств было проверено на въезде в Нижегородскую область за сутки

27 Май 2020 2020-05-27T11:24:19+03:00

Изменить размер текста: A A

За последние сутки сотрудники ДПС проверили 1135 транспортных средств на пунктах въездного контроля в Нижегородской области. Такие меры предприняты для того, чтобы предотвратить завоз коронавируса в регион.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, с 10 апреля по 26 мая правоохранители, а также сотрудники органов исполнительной власти и местного самоуправления провели с жителями более 106 тысяч профилактических бесед, в ходе которых рассказали об опасности нарушения режима всеобщей самоизоляции.

За этот же период в Нижегородской области было составлено более 11,2 тысячи протоколов на тех, кто покинул дома без специального QR-кода.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об отмене карантина в Починках. Соответствующее решение было принято на основании предписания главного санитарного врача.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU