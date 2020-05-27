Нижегородские депутаты ознакомились с проектом реконструкции парка «Швейцария»

27 Май 2020 2020-05-27T10:38:15+03:00

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Депутаты думы Нижнего Новгорода ознакомились с проектом реконструкции городского парка «Швейцария». Свои вопросы создателям документа и сотрудникам мэрии они задали в ходе заседания комиссии 26 мая 2020 года.

По словам замглавы администрации Нижнего Новгорода Дмитрия Сивохина, аукцион на выполнение первого этапа благоустройства «Швейцарии» был объявлен еще в середине мая. Планируется, что обновлено будет порядка 52,2 га территории. Начальная цена контракта превышает 3,9 миллиарда рублей. Итоги будут подведены 2 июня, а работы выполнят до конца следующего года.

Глава проектного отдела АО ГК «ЕКС» Анастасия Стрелец в свою очередь уточнила, что первый этап включает в себя выполнение благоустройства на верхнем плато парка. А по итогам встреч с жителями из концепции пришлось вычеркнуть канатную дорогу, подъемник, обзорные башни, подвесные мосты и банкетный зал.

При этом в «Швейцарии» увеличат долю площади зеленых насаждений – рабочие высадят там 1,6 тысячи деревьев и 31 тысячу кустарников.

Депутаты думы обратили внимание на непонятность экономической модели содержания парка. По мнению председателя постоянной комиссии по экологии Михаила Кузнецова, еще на этапе проектирования территории у администрации города должно быть понимание механизмов финансирования ее содержания. По итогам заседания было решено вернуться к этой модели в июне.

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ИСТОЧНИК KP.RU