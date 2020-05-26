2020-05-26T10:30:37+03:00
Общество

Порядка 940 обращений от нижегородцев поступило в Центр управления регионом за минувшую неделю

В основном жители обсуждают дороги, коронавирус и ЖКХ
Валерия ГРОМОВА
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За последнюю неделю, с 18 по 24 мая 2020 года, в Центр управления регионом поступили 939 803 заявки от нижегородцев. Сюда входят звонки в службу 112, сообщения на портале «Вам решать», посты в соцсетях и обращения через сервис «Карта жителя Нижегородской области».

Как уточнили в пресс-службе облправительства, в основном людей интересуют рекмонт дорог, ситуация вокруг пандемии коронавируса и благоустройство.

По словам руководителя ЦУР Алексея Ушакова, за неделю специалисты отработали 139 сообщений по теме коронавируса. Нижегородцы спрашивали о работе детских садов и перемещениях по области в связи с ограничениями.

Что касается службы 112, то здесь самой востребованной остается «скорая помощь» - за неделю к медикам обратились 4,9 тысячи жителей.

Кроме того, при помощи «Карты жителя Нижегородской области» было оформлено 840 тысяч заявок на выход из дома. А на портале «Вам решать» зарегистрировано 39 обращений, касающихся уборки мусора, валок и озеленения дворов.

Напомним, старт работе информационно-аналитической системы «Центр управления регионом» 2 апреля дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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