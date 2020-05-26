Волонтеры начали готовиться к 800-летию Нижнего Новгорода

26 Май 2020 2020-05-26T09:03:47+03:00

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25 мая 2020 года нижегородские волонтеры начали готовиться к 800-летию приволжской столицы. Обучение первого потока стартовало в онлайн-формате, уточнили в пресс-службе облправительства.

По словам главы АНО «Центр 800» Софии Юдиной, на данный момент поучаствовать в подготовке города к юбилею изъявили желание более 530 человек. А особенно внимание во время обучения организаторы уделяют истории Нижнего Новгорода.

- Волонтерство – это функциональная, серьезная нагрузка, но при этом в данном случае обязательное условие – понимание исторического контекста. Волонтеры должны любить город и, конечно, знать его историю, - отметила Юдина.

Теперь по три часа в день добровольцы будут смотреть видеоуроки. А после двухдневной теории откроется доступ к написаю теста. По итогам обучения ребят распределят в основной или резервный состав «Волонтеров 800».

Второй и третий потоки обучения стартуют 27 мая и 1 июня, в каждой группе - по 80 обучающихся.

КОНКРЕТНО

Присоединиться к волонтерскому движению и принять участие в подготовке к 800-летию могут все желающие в возрасте от 16 лет. Подать заявку можно до конца 2020 года на сайте nizhny800.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU